Viis olulist tegurit, mis mõjutavad sel aastal toiduainetööstuse käekäiku

Tööturg on püsinud tugev majanduslangusest hoolimata. Pangad prognoosivad küll tänavu tööpuuduse määra suurenemist 8,5-9,5 protsendile, kuid juba järgmisest aastast peaks hakkama tööpuudus taas vähenema. Toiduainetööstus on selline sektor, kus teatud töökohtadele on alati inimeste vajadus ja uusi töökäsi otsitakse aktiivselt ka praegu. Oskustööliste roll on muutumas üha olulisemaks ning tore on tõdeda, et huvi kutsehariduse omandamise vastu on viimastel aastatel pidevalt tõusnud ja seda ka toiduainetööstuse erialadel.