LHV: pensioniraha ise investeerijad jäävad pensionifondidele alla

„2021. aasta septembris hakkas oma II samba pensioniraha ise investeerima pea 3000 investorit, olles käesoleva aasta alguseks suurenenud enam kui 5000 investorini. LHV PIKi kasutajatest koguni 81% on aktiivsed ehk PIK on ühtlasi ka nende II samba aktiivne valik, kuhu suunatakse kogumispensioni igakuised sissemaksed. LHV turuosa selliste aktiivsete PIK-de osas on 79% kõigist Eesti PIK-idest,“ märgib LHV analüütik Raido Tõnisson.

Enam kui kahe aasta jooksul, mil PIKi on saanud kasutada, on LHV PIKi kasutajad näidanud keskmisena -7% tootlust, mida saab Tõnissoni sõnul üha vähem ajada selle süüks, et esimeste pensioni investeerimiskontode avamine ja suuremate ostude tegemine langes 2021. aastal just sellesse aega kui turud olid oma kõigi aegade tippe saavutamas.