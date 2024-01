Ühine atraktiivsete tööandjate kogukonnaga – taotle märgist „Austame erinevusi“!

Eesti Inimõiguste Keskuse mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonna juhi Helen Talalaeva sõnul on oluline mõista, et lisaks tööotsija ootustega kaasas käimisele tõstab mitmekesisuse väärtustamine, erinevustega arvestamine ja hooliva töökeskkonna loomine töötajate motivatsiooni, tõhusust, loovust ning uuendusmeelsust. „Mitmekesine töötajaskond suudab edukamalt luua tooteid ja teenuseid mitmekesistele klientidele ning töötada välja lahendusi keerukatele probleemidele,“ sõnab ta.

Organisatsiooni töökultuur uuele tasemele

Inimesi kaasavas organisatsioonis on läbi mõeldud ja paika pandud, kuidas töötajad ära kuulata, nende vajadustega arvestada ning vajadusel töökeskkonda kohandada. Nii luuakse keskkond, kus inimesi ja nende panust väärtustatakse ning austatakse, sõltumata omadustest või tunnustest, mis neil on või arvatakse olevat. See põhimõte peab olema läbiv: juhtimises, värbamises, edutamises, koolituste pakkumises, töökeskkonnas ja -korralduses, organisatsioonikultuuris, välis- ja sisekommunikatsioonis.