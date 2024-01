Venipak ja Osta.ee alustasid koostööd

Venipaki hiljutisest uuringust selgus, et eestlased on usinad pakiautomaatide kasutajad – ligi pooled (45%) vastanutest kasutavad pakiautomaate vähemalt kord kuus. Sama kinnitab ka Osta.ee statistika, mille kohaselt pea pooled platvormil toimunud tehingutest jõuavad ostjateni just pakiautomaatide vahendusel. Neid eelistatakse mugavuse, hinna ja kiiruse tõttu. Nüüdsest on Osta.ee kasutajatel laiem valik tarnevõimalusi, kuna platvorm alustas tööd pakiveoettevõttega Venipak.

Venipaki müügidirektori Martten Kaldvee sõnul on koostöö Osta.ee-ga märgiline, kuna tegu on Eesti ühe juhtivama e-kaubanduse platvormiga. „Koostöö kohaliku e-kaubanduse turu ühe liidriga annab kindlustunnet, et meie teenused on kvaliteetsed ja kliendid usaldavad meid, kuigi rajasime oma pakiautomaatide võrgustiku Eestisse alles möödunud aastal,“ selgitas Kaldvee.

Osta.ee portaali juht Kristiana Põld märkis, et Venipaki täiendavad 155 automaati annavad nüüd veelgi rohkem võimalusi tellida kaup oma lähimasse pakiautomaati. „Osta.ee on Eesti juhtiv e-kaubanduse platvorm, kus tehakse iga kuu üle 120 000 tehingu. Venipaki kogemused ja pakiautomaatide valik aitavad Osta.ee-l pakkuda oma kasutajatele veelgi paremat tarnekogemust,“ selgitas Põld.

Võimalus tasuda paki kättesaamisel

Ühe tugevusena märkis Põld, et Venipaki pakiautomaadis saab Osta.ee- st soetatud kauba transpordi eest tasuda paki kättesaamisel ning ei pea kohe ostmisel raha välja käima. Kaldvee lisas, et Venipaki eeliseks on kontaktivaba pakkide kättesaamine. Lisaks pakub Venipak Osta.ee kasutajatele turu parimat hinda ja väga kiiret tarnet. „Osta.ee klientidele maksab saatmine XS suuruses kappi 1 eurot, S ja M kappi 1,3 eurot ning L kappi 1,5 eurot. Eestisiseselt toimetame saadetised automaatidesse 24 tunniga, kui pakk on automaati pandud enne tühjendusaega,“ märkis Kaldvee.

Nõuanne: kuidas lisada Venipaki tarnevõimalus Osta.ee süsteemis?

Osta.ee keskkonnas toodet müüki lisades on transpordivaliku juures alajaotus: „Venipak pakiautomaadi teenus“.

Valides „Eseme saatmine Venipak pakiautomaati“, avaneb valikmenüü, kus saab valida sobiva suurusega kapi.

Ka pärast oksjoni edukat lõppemist saab lisada tarnevõimalusena Venipaki automaati saatmise, kui see on jäänud varem tegemata.

Pärast edukat müüki tuleb oodata, kuni ostja valib talle sobiva kättetoimetamisviisi ning täpsustab konkreetse pakiautomaadi aadressi.

Kui ostja on oma valiku kinnitanud, saabub müüjale pakikood ja muu info e-kirja teel.