Tartu 2024 juht kultuuriaasta avamisest: nii mastaapseid tseremooniaid korraldatakse Eestis kord 15 aasta jooksul

Nii mastaapseid avatseremooniaid kui oli Euroopa kultuuripealinna avamine korraldatakse Eestis laias laastus kord 15 aasta jooksul. Siin on oluline toonitada, et meil oli terve avanädala programm ligi 70 sündmusega, mis oli sihitud nii kodu- kui ka välispublikule. Avapäev algas hommikul lastediskoga ja lõppes kell kolm öösel reiviga. Korraldust võib iseloomustada suures plaanis ülivõrdes.

Külalisi jagus kõikjale

Nii suur sündmus peab kõnetama inimest koha peal just selle erilise tunde kaudu, mida pole võimalik mujal kogeda. Teleproduktsioon oli tasemel ja seda tehniliselt nõudliku režii juures. Otseülekanne oli vaadatav ilma regiooniliste piiranguteta üle maailma. Rahvusvahelise telelevi osas saavutati kokkulepe Euroopa ringhäälingute liiduga (EBU), mille liikmeteks on 75 ringhäälinguorganisatsiooni 56 riigist ja lisaks 43 ringhäälingut 25 riigist üle maailma. Avatseremoonia videopildi edastamise vastu näitasid EBU liikmesriikidest esimestena huvi üles telekanalid Tartu 2024 turismisihtriikidest – Saksamaalt, Lätist, ja Leedust.

Kõrged külalised välismaalt

Euroopa kultuuripealinna avamine tõi 26. jaanuaril Lõuna-Eestisse kaheksa erineva riigi mainekate väljaannete ajakirjanikud. Avatseremooniale „Kõik on kokku üks!“ akrediteeris üle poolesaja ajakirjaniku Itaaliast Soomeni. Lõuna-Eesti pidupäeva tulid kajastama muude seas The Telegraph, The Sun, Iltalehti, Deutsche Welle ning Radio France esindajad, mille lugejad on kokku miljonites. Kohal olid ka hinnatud kunstiväljaande Artribune ajakirjanikud. Kõige rohkem välisajakirjanikke tuli muidugi Lätist, kokku 12. Samuti kanti Tartu ja Lõuna-Eesti pidupäeva üle Leedu rahvusringhäälingu LRT veebiportaalis. Otselülitusi pidustustelt tehti ka Läti telekanalites.