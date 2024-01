Ameti analüüs näitas kätte valukohad. Ravimihindadega lubatakse tegeleda

Konkurentsiamet jõudis järeldusele, et 2020. aastal jõustunud apteegireform ei ole andnud loodetud tulemust. Eestis on u 2800 inimese kohta üks apteek, OECD keskmine on üks apteek 3500 inimese kohta. Konkurentsiga on meil aga seis sant. Konkurentsiameti analüüs kinnitas, et suuremat konkurentsi ja paremaid hindu apteegireformiga kaasnenud ei ole. Poliitikud näitavad näpuga Isamaa, sotsiaalministeeriumi ja konkurentsiameti endise juhi Märt Otsa poole.