Lõpuks käes. 15. veebruarist saavad eramute omanikud taotleda kütteseadme uuendamise toetust

Tegemist on esimese taotlusvooruga, kus toetust saab taotleda ahju paigaldamiseks ja kordategemiseks ning kaugküttevõrguga liitumiseks.

„Praegune taotlusvoor toetab eeskätt väikesema sissetuleku koduomanikke, kes ei ole vana kütteseadet välja vahetanud just majanduslikel põhjustel,“ sõnas kliimaminister Kristen Michal. „Koduse kütteseadme uuendamine muudab kütmise efektiivsemaks, sest uuemat tüüpi ahjud annavad rohkem energiat ja seega annavad võimaluse küttekuludelt kokku hoida. Lisaks on see kasulikum inimeste tervisele, sest uuemad ahjukolded saastavad keskkonda vähem.“

Kõik nädala jooksul esitatud taotlused reastab KredEx vastavalt toetuse määrusele maksuameti tõendil oleva maksustatava tulu alusel väiksemad sissetulekud eespool. Toetust antakse selle pingerea alusel. Kui taotlejate maksustatav tulu on võrdne, eelistatakse piirkonda, kus eriti peenete osakeste (PM2.5) sisaldus ületab lävikontsentratsiooni (>6,5 µg/m3) ja õhusaastega kokkupuutuvate elanike arv on suurem. Kui elamud on sama õhusaastega piirkonnas ja õhusaastega kokkupuutuvate elanike arv on sama, eelistatakse suurema köetava pinnaga elamut.

Toetust saab taotleda näiteks moodulahju, soojussalvestava kaminahju või pottsepa ehitatud ahju paigaldamiseks või kordategemiseks ning kaugküttevõrguga liitumise korral radiaatorite ning põrandakütte paigaldamiseks. Kui toetust soovitakse taotleda õhk-vesi soojuspumba, maasoojuspumba või halupuidu- või pelletikatla paigaldamiseks, tuleb oodata järgmise taotlusvooru avanemist aasta teises pooles.

Toetuse saamiseks peab taotleja elamu olema kasutusele võetud enne 2010. aasta 1. jaanuari. Elamus peab olema lokaal- või kohtküte ja energiaallikaliigiks tahke kütus.