Raport: Eesti kodude elektrienergia sõltumatus kasvab, kuid tasuvus langeb

Arenguseire Keskuse ekspert Märt Masso tõi välja, et suurte elektrijaamade kõrval toodavad aina rohkem energiat väiksemad üle riigi hajutatud elektrijaamad. „Tarbijate toodetud elekter moodustab praegu umbes neljandiku nende endi tarbimisest. Samas tunde, mil kodumajapidamise tootmine ületab nende tarbimist ja ülejääk suunatakse jaotusvõrku on aastas kõigest 13%,“ ütles Masso.

Hajustootmises domineerivad täna päikesepaneelid, mida toetab fotoelementide hinna langus ligi kuus korda viimase kümnendi jooksul. Elektri väiketootmist tõukab tagant ka elektrihindade muutlikkus. „Tootvate tarbijate lisandumist võib selgitada majapidamiste ootusega hoida kokku elektrienergia kuludelt. Ka riik on stimuleerinud väiketootjate lisandumist ja tootmise tasuvust erinevate toetusmeetmetega,“ selgitas Masso. Taastuvenergia võimsuste lisandumisega üha muutlikumad elektrihinnad on aga vähendanud päikeseenergia tootmise tasuvust kodumajapidamiste jaoks – elektrihinnad on üldjuhul kõige madalamad päikesepaistelistel päevadel ehk ajahetkedel, kui päikesejaamade tootlikkus on kõrgeim ning vastupidi – elekter on kallim külmemal ja pimedamal ajal.

Arenguseire Keskus toob raportis välja, et Elektrilevi prognoosi kohaselt on lähiaastatel oodata väiketootmise kolmekordistumist, mis suurendab majapidamiste energiasõltumatust. Prognoosis on arvesse võetud liitumisprotsessis olevaid tootmisvõimsusi, uusehitiste liginullenergia nõudeid ja elektritarbimise oodatavat kasvu.