Populaarse kaalulangetusravimi tootja kasum näitas märkimisväärset kasvu

Novo Nordisk teatas enda tulemustes, et nende müük on Taani kroonides kasvanud 31%. Kogu eelmise aasta ärikasum hüppas Taani kroonides 37% ehk püsiva vahetuskursiga arvestades 44% (33,71 miljard dollarit).

Populaarseid kaalulalandamissüste nagu Ozempic ja Wegovy tootev Novo Nordisk on enda aastavahetuse rallit laiendanud tänaseni. Investorid usuvad jätkuvalt, et nõudlus söögiisu vähendavatele ravimitele on suur. Ettevõtte täna hommikul avaldatud tulemused kinnitavad ka tõusvat trendi.