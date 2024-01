Tõnu Pekk: pensionisammastega miljoni euroni jõudmine on paljudele tehtav

Pensionisammaste mõte on muuta rahakogumine lihtsamaks ja pakkuda tuleviku jaoks turvatunnet. Sisuliselt on tegemist maksueelisega investeerimistootega. Pannes teise ja kolmanda pensionisamba enda jaoks optimaalselt tööle, on võimalik 15 minutiga luua alus väga korralikule ja efektiivsele investeerimisportfellile.

Näiteks 25-aastane inimene, kes teenib praegu 1900-eurost brutopalka ja lisaks teise sambasse kogumisele säästab pensioniks igal kuul ka 15% oma palgast ehk 285 eurot, omab 67. sünnipäevaks teises sambas 300 000 eurot ja kolmandas sambas 700 000 eurot – kokku miljon eurot.

Toodud näite esimene eeldus on see, et nii teise kui ka kolmanda samba pensionifondid investeerivad kogu raha automaatselt aktsiatesse ja kulutavad fondi suunatud rahast tasudeks vähem kui pool protsenti aastas. See on oluline, sest kõrgemad fonditasud võivad pensioniks säästetud varalt süüa aastatega kümneid tuhandeid eurosid. Passiivselt juhitud madalate tasudega fonde nimetatakse indeksifondideks.

Mõistliku tasuga teise samba indeksifondid on näiteks Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond, mida pakub oma klientidele Coop Pank, samuti SEB Pensionifond Indeks 100 ja Swedbank Pensionifond Indeks (kahte viimast ei tohi segi ajada SEB ja Swedbanki vanade fondidega). Madalate tasudega kolmanda samba fondid on näiteks Tuleva III Samba Pensionifondi ja Swedbank III Samba Pensionifond Indeks.

Teine eeldus on see, et näites toodud isiku brutopalk kasvab keskmiselt 3% aastas ja aktsiate hinnad globaalsetel turgudel kasvavad järgmistel kümnenditel keskmiselt 5,5% aastas – see on veidi madalam ootus kui maailma aktsiaturgude viimase saja aasta tegelik keskmine. Seda, millist tulu turud tulevikus pakuvad, ei tea keegi ette – võib olla palju vähem, aga võib olla ka rohkem. Kindel on see, et kasv pole ühesuunaline: kui majanduses on head ajad, kasvavad ka indeksifondidesse paigutatud pensionivarad kiiremini. Kriiside ajal tuleb aga toime tulla pensionivara väärtuse kukkumisega.