Uus rakendus aitab võrrelda eri poodide ostukorvi kallidust. Jaeketid tervitavad tarbija abilist

Rakenduse Tarbi Targalt taga on ettevõte Productinfo24.com OÜ, mis on juba üheksa aastat jälginud Baltimaades toidu ning esmatarbe- ja ehituskaupade riiuleid. Juhatuse liikme Sven Rannavälja sõnul ollakse ühtlasi äriklientidele ainuke sellises mahus hinnainfo pakkuja Baltikumis.

Ettevõte on arendanud juba kuus aastat avatud olnud rahvusvaheliselt toimivat tooteinfokeskkonda productinfo24.com, kus tootjad ja maaletoojad saavad oma tooteinfot jagada tarneahela ja avalikkusega. „Ehk kaks olulist komponenti, toodete saadavus ja hinnad ning täpne tooteinfo on meil juba aastaid olemas olnud,“ ütleb Rannaväli. Nüüd on nad paar viimast aastat nuputanud, kuidas see suur infohulk tarbijale söödavaks ja kasulikuks teha.