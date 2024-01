Uus rakendus aitab võrrelda ostukorvi kallidust erinevates poodides. Jaeketid tervitavad tarbija abilist

Rakenduse Tarbi targalt taga on ettevõte Productinfo24.com OÜ, mis on juba 9 aastat monitoorninud toidu-esmatarbe ja ehituskaupade riiuleid Baltikumis. Samuti ollakse juhatuse liikme, Sven Rannaväli sõnul äriklientidele ainuke sellises mahus hinnainfo pakkuja Baltikumis.

Ettevõte on arendanud juba 6 aastat avatud üle piiride toimivat tooteinfokeskkonda productinfo24.com, kus tootjad ja maaletoojad saavad oma tooteinfot jagada tarneahela ning avalikkusega. „Ehk kaks olulist komponenti, toodete saadavus/hinnad ning täpne tooteinfo on meil juba aastaid olemas olnud,“ rääkis Rannaväli. Nüüd on nad aga paar viimast aastat nuputanud, kuidas see väga suur infohulk tarbijale söödavaks ja kasulikuks teha.