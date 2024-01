KUULA | Eesti droonitootja: ehitame 30 000 drooni ja saadame need Ukrainasse sõda võitma

Tänases Ettemõtte saates on Taavi Kotka ning Henrik Roonemaa külaliseks kaks Eesti militaardroonide tootjat, kes räägivad sellest, mida droonid praegu Ukraina sõjas suudavad, milline on seal eestlaste roll ning kuidas meil on vaja kõigest viis protsenti oma kaitse-eelarvest droonidele kulutada selleks, et neist saaks Venemaa jaoks suur heidutus.