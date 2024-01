Tallink müüb maha ukrainlasi majutanud laeva

Notamare Shipping Company Limited kuulub Bridgemans Floatel LP/Bridgemans Services Group Ltd kontserni, kellele kruiisilaev Isabelle on välja prahitud alates 1. juulist 2023. Prahtimisleping sõlmiti võimalusega laev välja osta.

Läti lipu all opereerinud Isabelle, mis seilas pandeemiaeelsel ajal ettevõtte Riia-Stockholmi liinil, on alates 1. juulist 2023 prahitud ettevõttele Bridgemans Floatel Limited Partnership ning laev lahkus Tallinnast Kanadasse 2023. aasta detsembris pärast ümberehitustöid, kirjutab Tallink pressiteate vahendusel.

Isabelle jõudis Kanadasse 2024. aasta jaanuari alguses ja liitub nüüdsest suure ujuvate hotellide laevastikuga, mida Bridgemans on moderniseerinud, kasutusele võtnud ja käitanud üle kogu maailma, et pakkuda teenust suurtele tööstus- ning ressursiprojektidele. Taolised ujuvhotellid on suuresti autonoomsed ja täielikult varustatud pakkumaks ohutut, turvalist ja mugavat pikaajalist majutust.

„Meil on hea meel, et peale ligi 11 aastat teenistust Tallink Grupi laevastikus ja igati väärikas eas 35-aastasena, saab Isabelle võimaluse jätkuvalt pakkuda kõrgelt hinnatud ja väga vajalikku teenust, sarnaselt sellele, mida Isabelle siin Tallinnas Ukraina sõjapõgenikele pakkus – turvalist majutust – sedapuhku suurte globaalsete tööstus- ja ressursiprojektidega hõlmatud töötajatele,“ ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

„Tallink Gruppi seob Bridgemansiga enam kui kümne aasta pikkune koostöö, mistõttu on meil hea meel, et Isabelle on siit edasi usaldusväärsetes kätes ja oleme veendunud, et uued laevaomanikud hoolitsevad tema eest hästi,“ lisas Nõgene.