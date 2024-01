Starshipi pakirobot sattus liiklusõnnetusse ja põgenes sündmuskohalt

„Siis loksus see edasi-tagasi vastu auto külge, ohutuslipp rõõmsalt lehvimas,“ kirjeldas pealtnägija.

Auto mõlemad uksed said kriimustatud ja pealtnägija tõstis roboti sõiduteele, kuid see põgenes sündmuskohalt.

„Teatasin liiklusõnnetusest häirekeskusele. Asjalik, kuid lõbusas tujus operaator ütles, et ta teavitab politseid. Politsei helistas, küsis isikutuvastust ja ütles, et see vahejuhtum oli nende praktikas esimene.“