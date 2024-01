Kui palju on Putinil raha ja vara? Avalikustati Venemaa presidendi viimase kuue aasta finantstulemused

Nagu varasemates finantsdeklaratsioonides, on Putin märgitud 77-ruutmeetrise korteri ja 18-ruutmeetrise garaaži omanikuna Peterburis. Lisaks kuulub talle valitsuse renditud 153,7-ruutmeetrise korter Moskvas ja Peterburis asuv parkimiskoht.

Teisipäeval avaldatud dokumentidest selgub, et Putinile kuuluvad kaks 1960. ja 1965. aastal toodetud GAZ M-21 autot, 1987. aasta matkabuss ja 2009. aasta Lada Niva.

President deklareeris 54,5 miljoni rubla (606 000 dollarit) suurused säästud kümnel Venemaa pangakontol ja 230 Peterburi panga aktsiat, mille väärtus on 280,49 rubla.

Avalikud küsitlused on näidanud, et venelased ei usalda kuigi palju riigiteenistujate esitatud maksudeklaratsioone. Kusjuures enamus ütleb, et nende varadest ja sissetulekutest avalikustatakse vaid „tühine“ osa.