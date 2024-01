Nortal laiendab 50 miljoni eurose võlakirjaemissiooni abil tegevust Ameerikas

Ettevõtte teatel tekitas rahvusvaheline võlakirjaemissioon investorites suurt huvi ning see märgiti tugevalt üle, jättes küll detailid täpsustamata. Tagatud eelisvõlakirjade tähtaeg on viis aastat ja intressimäär 3,15% + euribor. Võlakirjaemissiooni märkisid peamiselt Põhjamaade ja Mandri-Euroopa tunnustatud institutsionaalsed investorid.

Nortali asutaja ja tegevjuhi Priit Alamäe sõnul kinnitab võlakirjaemissiooni edu ettevõtte head mainet ning on tugev märk usaldusest professionaalsete investorite hulgas.

Samuti on Nortali eesmärgiks laieneda Ladina-Ameerikas, nähes, et piirkond on tuntud oskuslike ja tehniliselt võimekate talentide poolest. „Kohalolu Ladina-Ameerikas võimaldab meil teenindada Põhja-Ameerika kliente nende ajavööndis ja pakkuda koostöös Euroopa arenduskeskustega ööpäevaringselt teenuseid,“ ütles Alamäe.