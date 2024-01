Enefit Greeni mitmesaja miljoniline taastuvenergia projekt on jõudnud tuulikute paigaldamise etapini

Tuulepargi ehitustöid teevad NOBE, Verston ja Connecto. Tänaseks on Verston ehitanud ja rekonstrueerinud 200 km kraave ja rajanud alale 33,5 km teid, mis ühendavad tuulikuid, päikeseparki ja alajaama. NOBE on rajanud 34 tuuliku vundamenti 38-st, mille ehitamiseks on kulunud 3700 koormat betooni. Tuulikud toodab ja paigaldab üks maailma juhtivaid tuulikute tootjaid Nordex. Nii tuulikute arvult kui võimsuselt on Sopi-Tootsi Baltikumi suurim ja võimsaim tuulepark.