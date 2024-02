Balti riikide idufirmadele terendab uus 80 miljoni eurone rahastamisvõimalus

Practica Capitali investeerimisjuhi Helery Popsi sõnul on Practicast saanud Baltimaade fond, mis paneb võrdselt rõhku kõigi kolme riigi idufirmade asutajate toetamisele. „Kasu on kindlasti mõlemapoolne. Eesti asutajad ehitavad ettevõtteid, mis võivad viia Practica portfoolio uuele tasemele. Samas toome siia teadmisi, väärtust, võimalusi ja uue võrgustiku, mida on hädasti vaja.“

„Turul on küll teisi tegijaid, aga oma geograafialt oleme üsna ainulaadsed. Oleme kõige suurem fond, kes ainult Baltimaadesse investeerib 80 miljonit,“ ütles Pops.

Tema sõnul on fondi ideaalinvesteering selline, kus asutaja ja meeskond teavad juba hästi, mida teevad ja kellele müüvad, saavad seda arvudega tõendada ning vajavad lisaraha, et kiiremini kasvada. Kuid on ka erandeid varasemas faasis, mille puhul otsitakse kindlust näiteks usaldusväärsest asutajast.

Pops märkis, et kui sellest rahast teha kokku ligi 20 tehingut, siis nendest u seitse võiks olla Eestis, viis Lätis ja ülejäänud Leedus, sest seal on fondi põhitiim. Raha peaks fondis investeeritud saama kolme-nelja aastaga ja mahust 50% on mõeldud jätkuinvesteeringuteks.

Leedu taustast olenemata on Practica Popsi sõnul siiski kohalik fond, kellega saab suhelda eesti keeles ja kes kohtub Eesti founder’itega. Ka ülejäänud meeskond käib kord kuus Eestis.

Mullu sügisest fondiga liitunud Pops märkis, et septembrist saadik on kalender olnud kohtumistest pungil. Kas see on tingitud idaturu olukorrast või hoopis tema varasemast tööst ja loodud inimeste võrgustikust Honey Badgeris (investeerimistandem koos Ragnar Sassi, Martin Hengi ja Martin Tajuriga – toim), ei osanud ta öelda.

Pops kinnitas, et sellegipoolest peab diilide saamiseks pingutama ja siinsetele asutajatele tähelepanu pöörama. Kaugemalt vaadates võib Eesti olla väga huvitav ka Skandinaavia fondidele ning Euroopa ja USA fondidele, kuid Practica saab erinevalt neist pakkuda kohalolekut. „Saan käia kohtumas, mitte lihtsalt olla nägu ekraanil,“ märkis ta.