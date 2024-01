Omniva koondab Eestis 75 ametikohta

Postifirma on seisukohal, et tagada tugevamad tulemused tänavu ja edaspidi, peab ettevõte kulusid kahandama ja seetõttu vähendama ka töötajate arvu. Selleks on algatatud kollektiivse koondamise protsess.

Ta lisas, et kuigi käesolevast aastast juurutatud baltiülene tegevusmudel ja paljude tööprotsesside automatiseerimine toob suurema efektiivsuse, tuleb kokkuhoiukohti otsida ka mujalt. „Kuna Eesti tegevus moodustab suure osa kontserni tulemusest ning suuremad langused on toimunud universaalses postiteenuses ja perioodikas, puudutab koondamine kõige enam Eesti ametikohti.“

„Tööjõu vähendamine oli meie jaoks kõige viimane variant ja enne selle otsuse tegemist viisime ettevõttes läbi põhjaliku analüüsi, tuvastamaks kõikvõimalikke kokkuhoiukohti, et me ei peaks koondama. Kahjuks polnud need kokkuhoiukohad piisavad, mistõttu peame raske südamega kahandama ka töötajate arvu,“ kommenteeris Mägi ettevõtte sammu. „Koondamine ei hõlma ainult Eesti töötajaid, vaid juba eelnevate kuude vältel on üle vaadatud ka Omniva Läti ja Leedu üksuste ametikohad ning teeme muudatusi kõikides üksustes.“