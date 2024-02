Mooncascade’i uus tegevjuht: ainult Eestis toimetades oleks väga keeruline

„Sellises majanduskeskkonnas, kus kõik on pidevas muutuses ja investeerimiskeskkond on jahe – see on ka meid mõjutanud,“ hindab ta. Nii on nad pidanud ettevõtte fookust veidi muutma ehk sihtrühma laiendama. „Kui meie varasem klient oli riskikapitalist sõltuv, siis nüüd on fookus pigem tugevas kasvufaasis olevatel ettevõtetel, nn scale-up’idel, kellel on oma sissetöötatud ärimudel ja kes ei ole riskikapitalist enam nii sõltuv,“ räägib Rahuoja, lisades: „Eelmise aasta riskikapitali summad on viie aasta madalaimal tasemel. See näitab, et finantseeringuid ei anta enam nii lihtsalt.“

Seda on ka turul näha. „Mulle tundub, et idufirmasid on küll omajagu, kuid nüüd nad peavad rohkem vaeva nägema. Kui varem sai lihtsalt küsida viisaka summa investeeringuks, siis nüüd peavad idufirmad näitama rohkem sisu, milline on loodav väärtus ja turu potentsiaal. Lõppkasutaja võidab sellest ja see on positiivne,“ hindab Rahuoja.

Klientide seas Saksamaa autotootja

Mooncascade on muudatusi teinud ka ettevõtte sees, näiteks on üle vaadatud efektiivsus ja vähendatud tegevuskulusid, et vältida suuri koondamisi, mis on viimastel aastatel IT-sektorit puudutanud. Tänaseks on olemas aga tugev meeskond, kellega edasi minna.

Viimased aastad pole olnud aga üdini negatiivsed. Mooncascade laienes 2021. aastal Saksamaale. „Lõime seal Mooncascade GmbH, millega näitame, et oleme kohalikul turul olemas, tõstes seeläbi veelgi oma usaldust,“ selgitab Rahuoja. Nad on otsustanud Saksamaale panustada, kuna seal on selge vajadus sellise teenuse järgi olemas. Nii on nende klientide hulgas juba nii kohalikke fintech’i ettevõtteid kui ka üks Saksamaa autotootja.

Enamus Mooncascade’i klientidest asuvad Eestis väljaspool, näiteks Saksamaal ja Suurbritannias, aga ka mujal Euroopas. Rahuoja ütleb, et see on neid mõnes mõttes ka vee peal hoidnud. „Ainult Eestis toimetades oleks väga keeruline,“ sõnab ta.