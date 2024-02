USA keskpank jättis intressi paigale: langetamine pole tõenäoline ka märtsis

Keskpanga poliitikat kujundav komitee sõnul ei kiirusta nad intresside alandamisega, öeldes, et nad ei eelda seda seni, kuni nad on saavutanud tugevama kindluse inflatsiooni 2-protsendilise taseme osas. Powell kinnitas sõnumit ja lisas: „Tuginedes tänasele kohtumisele ei pea ma tõenäoliseks, et komitee jõuab piisavale kindlustasemele märtsi kohtumiseks.“

Kuigi Powell märkis, et viimastel kuudel on inflatsioon näidanud dramaatilist arengut, siis ta peab oluliseks saada rohkem andmeid selle kohta, et inflatsiooni trend on languses. „Me oleme veendunud, et intressitase on karmistamistsükli haripunktis ja kui majandus areneb nii nagu oodatud, siis on tõenäoline alustada arutelu poliitika leevendamiseks,“ ütles Powell.