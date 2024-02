Rootsi majanduskindluse indikaator tõusis viimase aasta kõrgeimale tasemele

Rootsi majanduse meeleolu mõõtev niinimetatud majandusbaromeetri indeks kerkis jaanuaris 5,8 punkti, misläbi jõudis näitaja 90,5 punktini. Jaanuari tõus oli suurim alates 2021. aasta aprillist. Kui näitaja on jätkuvalt allpool neutraalset taset ehk 100 punkti, siis nüüdne näitaja on kõrgeim alates 2022. aasta septembrist.

Konjuktuuriinstituut toob välja, et kõik sektorid panustasid sentimendi tõusule, sh tarbijate kindlustunnet peegeldav indikaator kerkis enim. Kindlust andis ka asjaolu, et ettevõtete inflatsiooniootused on taltunud, prognoosides, et aasta pärast on inflatsioon Rootsis 1,7%.

Positiivsem seis on näiteks Rootsi tööstuses, kus kindlustunde indikaator kerkis jaanuaris 4,2 punkti, 99,3 punktini, jõudes normaalsele tasemele. Olukorra paranemise peamisteks põhjusteks olid, et ettevõtted raporteerisid, et nende üleliigsed varud on vähenenud ning edasivaatavalt on tootmise plaanid muutunud positiivsemaks.

Ehitussektori indikaator kerkis vaid marginaalselt 91 punktini, olles jätkuvalt viimaste aastate põhja lähedal. Samas märgitakse, et kui praegune olukord sünge, siis ettevaate hinnangud on paranenud.

Jaekaubanduse kindlustunde näitaja kerkis 3,7 punkti, jõudes 96 punktini. Sealjuures oli tegu teise järjestikkuse kuuga, kus näitaja tugevalt tõusis, kui detsembriski kerkis näitaja 4 punkti.

Samuti on järjest paranenud teenustesektori kindlustunne, jõudes 90,2 punktini. Seis on suhteliselt sarnane ehitussektoriga: kui üleüldine meeleolu on kesine, siis vaadates värbamisplaane on seis normaalsel tasemel.

Viimase kahe aasta jooksul on erakordselt nõrk olnud aga tarbijakindlus, saavutades põhja 2022. aasta oktoobris, mil näitaja kukkus 62,8 punkti peale. Pärast seda on indikaator tasa ja targu tõusnud, sh jaanuari hüppas näitaja koguni 7,5 punkti üles, jõudes 82,3 punktini. Tegu oli ajaloo suurima kuise tõusuga. Samas on neutraalse tasemeni veel tükk teed minna.