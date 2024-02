Telliskivi pole enam selline ööelu keskus kui varem. Uus baar heidab teistele kinda

Viimaste aastate kriisid on inimeste väljaskäimisharjumust muutnud. See tuli esile ka siis, kui joogitootjal Punch Clubil käis hiljuti külas Prantsusmaa partner. „Kui tuur oli tehtud, pakkus partner, et võiks kuhugi peole minna. Aga siis nad mõtlesid ja said aru, et meil ei ole kuhugi minna. Lahti on vaid need kohad, kuhu sa kunagi ei kipuks,“ ütleb Punch Club OÜ kaasasutaja ja juht Kristjan-Walter Kask. „See on piinlik. Oleme pealinnas, aga nädala sees mingit meelelahutust ei pakuta.“