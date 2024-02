Kristjan Liivamägi: kõhutunne ütleb, kas mul on kõht tühi või täis. Investeerimisel sellest abi ei ole

Kristjan Liivamägi on üks Eesti tuntumaid erainvestoreid, kes jagab oma kogemusi ja teadmisi nii ülikoolis kui meedias. Finantsökonoomika doktor ning kolme rahatarkuse raamatu kaasautor pälvis kaks aastat tagasi seetõttu ka „Aasta investori“ tiitli. Kuigi Liivamägi on peaasjalikult tuntud oma ülikoolitöö kaudu, siis töötab ta ka Tallinna linna heaks finantsteenistuse juhtivspetsialistina, kus on tema tööülesandeks analüüsida, kuhu peaks linn vaba raha paigutama.

Liivamägi toob investori ankeedis välja, et investeeris viimati võlakirjadesse ning peab seda hetkel atraktiivseks varaklassiks. Samas jõuab tema lauale regulaarselt ka igasugu muid „huvitavaid“ pakkumisi, tuues näite investeeringust, millega ta ei soostunud kaasa minema. Kui krüptovarasid ta investeeringuks ei pea, on ta siiski ka bitcoin’i ostnud, et teemast rääkides saaks öelda, et tal on oma nahk mängus.