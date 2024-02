Moehiiud Prada ja Louis Vuitton põrusid oma kaubamärkide kaitsel

Mustrimärk on erilist liiki kaubamärk, mis koosneb üksnes reeglipäraselt korduvatest mustrilistest elementidest. Euroopa Liidus on ettevõtjad taotlenud umbes 200 mustrimärki, neist vaid pooled on ka kaubamärgikaitse saanud. Arvestades, et igal aastal esitatakse Euroopa Liidus sadu tuhandeid kaubamärgitaotlusi, on mustrimärgi näol tegu kaubamärkide nišiliigiga. Patendiametiski on tänaseks registreeritud vaid kolm mustrimärki: Orkla Eestile kuuluv Vilma punavalge retromuster ning Premia Tallinna Külmhoone külmutatud lihatoodete kaks punase- ja lillaruudulist mustrit.

Mustrimärkide vähesuse põhjuseks pole mitte see, et ettevõtjad oma toodete-teenuste turustamisel mustreid ei kasuta, vaid et neid on keeruline kaubamärgina kaitsta. Kaitsmiseks esitatud märgi puhul on oluline tugev originaalsus – vastaval tegevusalal tavapäraselt kasutatav muster tõenäoliselt registreeritud ei saa.

Prada kaasus: tavaline muster pole kaubamärk

Euroopa Liidu Intellektuaalomandiameti apellatsioonikoja värskes otsuses leitigi, et kaubamärgina ei ole võimalik anda kaitset Prada tuntud kolmnurgamustrile. Prada muster kujutab endast korrapärases järjestuses kolmnurki, mis eristuvad tumeda ja heleda värvi vaheldumisega. Prada väitis vaidluses, et tegu on nende ikoonilise majamärgiga, mis on luksustoodete tarbijale otsekohe äratuntav. Seda on moehiiglase sõnul pikaajaliselt kasutatud mitmetel kaupadel, kuid eelkõige kõrgema hinnaklassiga disainkäekottidel.

Apellatsioonikoda leidis aga, et vahelduvatest kolmnurkadest koosnevaid mustreid kasutatakse laialdaselt nii särkidel, pükstel, kottidel, nutitelefonide ümbristel kui ka mööblikaupadel. Seetõttu peavad tarbijad koja hinnangul Prada mustrimärki üksnes tavaliseks dekoratiivseks kujutiseks ega taju seda kui ühe kindla ettevõtja kaubamärki.

Tuntuse tõendamiseks ei piisa luksuskaupade tarbijast