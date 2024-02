Kuumtaastamise remix-meetod on Eesti teedeehituses vajalik

Arvestades väheseid riiklikke finantseerimisvahendeid lähiaastatel Eesti teedeehitusse ja seda, et Eesti erineb Põhjamaadest selle poolest, et peaaegu kõik kulumiskihi materjalid imporditakse meile, võiks Eestis kuumtaastamine olla endiselt asjakohane. See tuleneb asjaolust, et Eesti asfaldi tootmise arvutuslikud CO 2 emissioonid on lähtematerjalide transpordi komponendi suurest osakaalust tulenevalt tõenäoliselt märkimisväärselt kõrgemad võrreldes Põhjamaadega.