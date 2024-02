FOTOD | Putinile kuulub Soome piiril kahe Monaco suurune häärber

Toimik on endise oligarh Mihhail Hodorkovski rahastatud projekt, mis uurib Venemaa juhtkonna rikkumisi, kirjutab Iltallehti. Kõnealuseid villasid on Putiniga seostanud juba mitu Venemaa väljaannet. Toimikus olevad videod näitavad kolme luksuslikku hoonet, mis arvatakse olevat Putini kasutuses.

Ala on ametlikult umbes ruutkilomeetri suurune, kuid avalikkusele suletud ala on praktiliselt neli korda suurem. Võrdluseks, toimiku järgi on Putini villade piirkond umbes kaks korda suurem kui terve Monaco Vürstiriik.