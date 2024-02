Kolmkümmend tegusat aastat on viinud KE Infra ehitusturu liidrite hulka

Soliidse kogemuste pagasiga KE Infra pakub ehitus- ja torutehnilisi lahendusi peamiselt energeetikaobjektidele: planeeritakse, hallatakse ja arendatakse energiainfrastruktuuri ning tuleohutussüsteeme. Peamisteks klientideks on energeetikakontsernid, tööstused ja suurehituse peatöövõtuettevõtted. Samuti on KE Infral pikaajaline kogemus kaugküttetorustike projekteerimise ja paigaldamisega ning viimastel aastatel saab ettevõtte osalusel teoks järjest uute kaugjahutusvõrkude rajamine. Oma tegevustes lähtub KE Infra kaasaja parimatest praktikatest, rakendades uusimaid tehnoloogiaid eesmärgiga tagada lahenduste energiatõhusus, võimalikult väike keskkonnamõju ning ohutusstandardite täitmine.

Edufaktorid

„Meie kogemuste skaala erinevate energeetika-, tööstus- ja äriprojektide insener-tehniliste lahenduste pakkujana on väga lai. Sageli töötame oma klientide individuaalsest vajadusest lähtuvate ülesannete lahendustega ideefaasist teostuseni. Oleme kasvanud tipptasemel insenerorganisatsiooniks, mis koondab kompetentse meeskonna, mahuka tehnikapargi ja väärtuslikud kogemused. Meil on klientidega pikaajalised partnersuhted, mille hoidmine on meie jaoks esmatähtis. Panustame järjepidevalt kõrgele kvaliteedile ja vastastikusele usaldusele. Nii spetsiifilises valdkonnas teisiti kaua ja edukalt tegutseda ei saakski,“ selgitab edutegureid KE Infra tootmisjuht ja juhatuse liige Mart Rahuoja.

„Oleme targalt majandanud läbi aastakümnete: headel aegadel end arendanud ja oma võimekust kasvatanud ning majanduslanguse perioodidel, kui intensiivne ehitustegevus raugeb, oleme kulusid vähendanud ja erinevate meetmete kaudu äritegevuse efektiivsust tõstnud. Meie peamine tugevus on meie inimesed. Investeerime pidevalt personali arendamisse, et meie meeskonnas oleks pädevad soojustehnikainsenerid, kes suudavad teostada keerukaid insener-tehnilisi oskusi nõudvaid projekte. Saame pakkuda tellijatele konkurentsivõimelisi lahendusi, kuna teeme projektides võimalikult suure osa ehitustöid oma meeskonnaga, kasutades selleks oma tehnikat, teadmisi ja kogemusi. Oleme kindlad, et tööde tulemus on kvaliteetne ja turvaline ning vastab nõuetele ja vajadustele,“ lisab Rahuoja.