Olerex: keskkonnaamet kordab juba suures osaks valeks osutunud süüdistusi

„Samas on see etteheide on nii marginaalne, et isegi kui see tuvastatakse, siis on mõeldamatu, et kaheksa miljoni euro suurune trahv jääb jõusse,“ ütles Nääs. Olerex on selle Keskkonnaameti otsuse edasi kaevanud ja usub, et põhjendamatu väärteootsus kohtu poolt ka tühistatakse.