Ferrari loodab luksustoodete nõudluse tõttu kasumit kasvatada

Superautode tootja näeb, et 2024. aasta korrigeeritud kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni võiks olla vähemalt 2,45 miljardit eurot.

Seda toetab ka asjaolu, et Ferrari on osadel automudelite tõstnud hindu, kuna osasid rikkamaid kliente kõrged intressid ja kasvav infltatsioon pole mõjutanud ning nõudlust näib olevat. Samuti on Ferrari tegevjuhi eesmärgiks viia Ferrari ka elektriliste autode maailma. Nõnda peaks autotootja esimese täieliku elektrilise sõidukiga lagedale tulema 2025. aasta viimases kvartalis.