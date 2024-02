4 kinnisvaratrendi, mida 2024. aastalt oodata

Euribor hakkab langema

Kõrge Euribor on otseselt või kaudselt mõjutanud suurt osa Eestist. Väga otseselt on see mõjunud kodulaenuga koduomanikele, kelle igakuised kulud on oluliselt tõusnud. Samuti on keerulisemaks muutunud uute kodulaenude saamine. Alates suvest ennustatakse Euribori langemist, mis mõjub kinnisvaraturule positiivselt. Kodulaenude saamine ja teenindamine muutub mõnevõrra lihtsamaks, kasvab kinnisvaratehingute aktiivsus ja suure tõenäosusega selle tulemusel ka uusarenduste hinnad.

Paljud arendajad on uute korterite arendust pidurdanud

Ebakindlates oludes on arendajaid mitmed projekte pausile pannud või ette võtnud väiksemas mahus. See tähendab, et turule lisandub uusi kortereid vähem kui Harjumaal on kombeks olnud. Väiksem pakkumine võib viia kindlate korteritüüpide defitsiidini ja omakorda hindade tõusuni.

Suvituspiirkonnad on jätkuvalt erilised

Eesti suvi on küll lühike, kuid seda erilisem. Trend Eesti kaunitesse suvituspiirkondadesse investeerida ja suvituskorter soetada, on endiselt tugevalt paljude mõtetes ja ka tegudes.

Koroona järelmõjud on muutnud kaugelt töötamise oluliselt lihtsamaks, mistõttu leiavad „suvituskorterid“ aina enam kasutust ka teistel hooaegadel. Keskkonnavahetus tuleb kasuks nii produktiivsusele kui perspektiivile ja paljud eestlased on seda võimalust julgelt kasutamas. Muuhulgas võidavad sellest ka suvituspiirkonnad ise – tarbijaid on ka madalhooaegadel rohkem ja ettevõtlus stabiilsem.

Klient on kuningas ja 2024. aastal võidavad parimad arendused

Käesoleval aastal on selge eelis arendustel, mis on näoga kliendi poole ja esikohale on seatud kliendi heaolu. Märksõnad nagu hea arhitektuur, kaunis sisustus, läbimõeldud õuealad, tehnoseadmed, (keskkonna)säästlikkus, piirkond ja hea klienditeenindus saavad oluliseks konkurentsieeliseks ning võimalik, et ka kaalukeeleks.

Seega, aasta esimeses pooles on kliendipoolel olulisi eeliseid ja valikuvabadust. Aasta teisel poolel võivad kaalukausid langeda aga juba teistpidi kui kindlustunne on kasvanud ja tarbimine hoogustunud. Igal juhul ootab turuosalisi ees huvitav aasta.