Kasutatud autode müüja selgitab: millist mõju avaldab auto mudelivärskendus aastaid hiljem järelturul?

Kui mudeli elukaar on jõudnud keskikka, teevad autotootjad väiksemaid või suuremaid muudatusi sõiduki välimuses, suurendavad paasvarustust ning mõningal määral kaasajastavad ka auto tehnikat. Sellise värskenduskuuri käigus likvideeritakse mudelil ilmnenud tüüpvead. Seda nimetatakse facelift´iks, mida tehakse kõikidele autodele mõned aastad enne järgmise põlvkonna mudeli saabumist. Enamasti toimub see auto kolmandal tootmisaastal ning pikema tootmisperioodiga Euroopa premium-markidel neljandal või viiendal sünnipäeval.

„Põhjalikuma värskenduskuuri läbinud auto saabumisel langeb margiesindustes tavaliselt selle varasema mudeliversiooni hind kuni 10 protsenti, kuigi tegemist on endiselt tuttuue autoga. Facelift’i saanud auto jääb ka mitmeid aastaid hiljem järelturul hinnalt kallimaks ja ka ostjate poolt eelistatumaks valikuks,“ selgitas Longo grupi müügidirektor.

Viis aastat hiljem on sama aastal toodetud uuema ja vanema versiooni hinnavahe keskmiselt 500-1000 eurot. Põlvkonnavahetuse läbinud mudel on eelkäijast aga juba tuhandeid eurosid kallim.

„Facelift’i suurim väärtus on aga algse mudeli tehniliste vigade ehk niinimetatud lastehaiguste likvideerimine ja see teebki need autod oma varasematest versioonidest kallimaks ja klientide poolt eelistatumaks,“ selgitas ta.