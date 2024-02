Majanduslik ebakindlus vähendab raamatute müüki. Rahva Raamatu juht: „Muud tooted aitavad elus püsida“

„Eestikeelsete raamatute osas on kindlasti mõjutaja üldine majanduskliima ning teatud mõju avaldab ka raamatute kaanehinna tõus, mille taga on raamatute vähenev tiraaž ja kallim hind. Ma loen peamiseks põhjuseks siiski majanduskliimat: erinevad majandusprognoosid on väga mustad ja nii on õhus pidevalt jutud, kui rasked ajad on ja veel raskemaks läheb. See mõjutab kindlasti inimese psühholoogiat ja tekitab hirmu ning muudab inimese ettevaatlikuks igasuguse tarbimise osas,“ kommenteeris Siemer.