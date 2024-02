Aprillis jõustuvad muudatused võimaldavad saada suurema kodulaenu

Näiteks, kui maamaja hind on 50 000 eurot ja renoveerimisele kulub teine 50 000 eurot, on projekti maksumus kokku 100 000 eurot. Kui ostjal on olemas 10 000 eurot, saab pank talle laenata 90 000 eurot. Seejuures tagab KredExi käendus laenust 72 000 eurot ja 18 000 jääb pangale tagamata.

Teine hea võimalus maapiirkonda kodu ostmiseks on kasutada Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) kaaslaenu, mida Coop Pank arvestab kodulaenu omafinantseeringuna. MES-i kaaslaenu maksimaalne summa on 100 000 eurot, kuid see saab olla maksimaalselt 50% kodulaenu kogusummast. Näiteks, kui pere soovib võtta maakodu ostmiseks kodulaenu 180 000 eurot, siis saab MES-i osakaal olla 90 000 eeldusel, et pank finantseerib laenu samuti 90 000 euro ulatuses. Seda, et elu arendamine igas Eesti nurgas on kodumaisele pangale oluline, näitab fakt, et kõigist seni MES-i kaaslaenuga soetatud kodude laenulepingutest ligi 40 protsenti on finantseeritud Coop Pangas