Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on koostanud majanduspoliitika pikaajalise plaani, mis tugineb eelkõige sellele, mida ettevõtjad on eri formaatides välja öelnud – millised on nende ootused riigile majanduspoliitika kujundamisel. Eesmärgiks on võetud kahekordistada Eesti majandus 2035. aastaks.