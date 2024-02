Sveta Baar sulges aasta alguses uksed. Mis saab ruumidest edasi?

Mullu aasta lõpus teatas Telliskivis tegutsenud populaarne Sveta Baar sulgemisest. „Kahjuks - olles otsekohene ja aus - ei ole meil tänases majanduspoliitilises olukorras võimalik jätkata ning me lihtsalt ei suuda võidelda rohkem. Oleme olnud alati missioonipõhised ning proovinud teha head asja. Toetanud kohalikke ja kogukonda, olnud põhimõttekindlad, kaasavad ja ausad,“ sõnas toona Kroonikale üks eesvedajatest Luke Teetsov-Faulkner.

Teetsov-Faulkner lisas, et sulgemise põhjus on kombinatsioon erinevatest teguritest. „Covid-19 kriis, energia- ja majanduskriisid, piirangud ja seadused, sõda, gentrifikatsioon ning kõrgemad hinnad absoluutselt kõigele. Turism on madalaimal tasemel aastast 2010,“ lisas Teetsov-Faulkner.