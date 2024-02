Eesti Panga ökonomist: Eesti on saanud Euroopa keskmise hinnatasemega riigiks

Kattai sõnas, et viimase kahe aasta jooksul on Eesti elukallidus lähenenud Euroopa riikide keskmisele. „Möödunud aastal jäi võrreldava ostukorvi maksumus (sisaldab kõiki kodumajapidamiste poolt ostetavaid kaupu ja teenuseid) Euroopa keskmisele alla umbes 4% võrra,“ tõi Kattai välja.

See tähendab tema sõnul, et Eesti on saanud Euroopa keskmise hinnatasemega riigiks. Üksikute kaubagruppide puhul oli siiski märkimisväärseid erinevusi. Kattai selgitas. et alkohoolsed joogid olid umbes kolmandiku, riided-jalanõud umbes viiendiku ja toidukaubad umbes kümnendiku võrra kallimad. Majapidamiste energia (elekter, kütused, gaas) oli samal tasemel. Suhteliselt odavamad on Eestis üldjuhul teenused, peegeldades valdavalt mahajäämust tööjõukuludes, lisas Kattai.