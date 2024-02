Samsung Galaxy S24 telefonid: 5 olulisemat uuendust

„Live Translate“ ehk telefonikõne tõlge reaalajas. Kasutamiseks pead vastava keelepaketi alla laadima, seega aktiivset internetiühendust ei ole vaja. Esindatud on mitmed „suured“ keeled, nagu prantsuse, hispaania, saksa, korea, portugali, inglise, hiina, tai ja vietnami keel, aga hetkeseisuga on näiteks Ida-Euroopa turul kasulik vene keel puudu.

„Circle to Search“ ehk kasutaja saab kaamera äpis või galeriis tõmmata näpuga huvipakkuvale asjale ringi ümber ning telefon asub automaatselt veebist seda asja otsima. See on sisuliselt sama funktsioon, mida pakub Google Lens , kuid tavakasutaja jaoks ehk käepärasem.

Kaamerate riistvarast olulisemad uuendused on tarkvara vallas. Nüüd saad telefoni galeriis tehisintellekti ehk AI abil pilte mugavalt töödelda. Mõned peamised kasutusjuhud: piltide sirgeks keeramine – äärtest „puuduoleva“ sisu genereerib juurde AI; fotol olevate objektide vähendamine, suurendamine või sootuks eemaldamine. Enamik neid tegevusi toimub pilves, seega võtab töötlemine aega mõne sekundi. Paari kiire testi tulemusena võib öelda, et pisitöötlused on eemalt vaadates enam-vähem usutavad, kuid Adobe Photoshopi tehisintellekti kvaliteeti ei tasu veel oodata.

Seega on ainsa muudatuse läbinud S24 Ultra üks telefotokaameratest, mis tõsteti 10 MP pealt 50 MP peale. Huvitaval kombel vähenes selle liigutuse tõttu kaamera optiline ehk kadudeta suum 10x pealt „kõigest“ 5x peale, kuid lisandunud megapikslid tähendavad, et reaalsuses saad endiselt kvaliteetset 10x suumi kasutada. Kahjuks või õnneks ei sõltu hea pilt ainult megapikslitest – loe lähemalt sellest loost , mis kaamera tehnilised näitajad tegelikult tähendavad.

On lootust, et mida aeg edasi, seda nutikamaks ja täpsemaks kasutajat toetav tehisintellekt muutub. Hetkeseisuga reklaamib Samsung seda funktsionaalsust vaid S24 seeria puhul, kuigi ei näe otsest põhjust, miks ei võiks S23 seeria sellist tehisintellekti tuge saada.

#3 – Akud

Samsung on suutnud telefonidele S24 ja S24 Plus akut juurde pigistada – vastavalt 4000 (+100) mAh ja 4900 (+200) mAh. Ultral on endiselt 5000 mAh. Kui kombineerida suuremaid akusid mõnevõrra efektiivsemate protsessoritega, on lootust, et akud kestavad varasemast 5–10% kauem. Mitte et aku vastupidavus Samsungi S-seeria kasutajatele viimastel aastatel probleeme oleks valmistanud. Ka nõudlikumad kasutajad jõuavad telefoniga hommikust õhtusse ning tavakasutajad veedavad ühe laadimisega muretult 1,5 kuni 2 päeva.

Laadimiskiiruse osas pole suuri edasiminekuid toimunud – poole tunniga jõuab aku 0% pealt 50–65% peale. Võrdluseks: mitme konkurendi (näiteks OnePlus ja Xiaomi) telefoni saad sama ajaga rahulikult nullist sajani täis laadida.

#4 – Välimus & ekraanid

Kaugelt vaadates on S23 ja S24 seeria telefonidel pigem keeruline vahet teha. Tagumised kaamerad on nihutatud pikemast äärest millimeetri võrra eemale ning esiküljel ekraani ümbritsevad raamid on varasemast veelgi õhemad. Tänu sellele on sama suure korpuse juures S24 ja S24 Plusi ekraanid tolli võrra kasvanud, vastavalt 6,2 ning 6,7 tolli. Ultra säilitas enda 6,8-tollise ekraani, mis – tõsi küll – on eelmise mudeliga võrreldes lapikum.

Ekraanide tippheledus ulatub nüüd 2600 nitini. Võrdluseks: iPhone 15 Pro vastav näitaja on 2000 nitti. Juhul kui Maarjamaal peakski taas päikest nägema, siis S24 telefonide ekraanid on kenasti loetavad.