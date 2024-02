Nutitelefonide tulevik: tehisintellekti jõud taskus

Tehisintellekt ehk AI, mis tuleneb ingliskeelsest väljendist Artificial Intelligence, on tänapäevane tehnoloogiavõlur, kellel on inimlaadsed võimed. Ta on justkui nähtamatu, kuid ometi mõtleb, õpib ja planeerib sarnaselt inimajuga. Reaalsuses on AI sarnasem Eesti rahvuspärimuses tuntud kratiga, kes täidab oma looja soove, aga ka tema ei suuda teha võimatut – näiteks meisterdada saiast redelit.

Tehisintellekti puhul on kesksel kohal masinõpe, mis võimaldab süsteemidel õppida ja kohaneda, ilma selge etteantud juhiseta. AI suudab mõista tekstide ideid ja sügavamat sisu, mitte ainult sõnade pinnapealset tähendust. See tehnoloogia on juba mõnda aega olemas olnud, kuid seni oli selle kasutamine piiratud peamiselt suurte arvutite ja serveritega.

Abiline igas valdkonnas

Üks märkimisväärne näide tehisintellekti võimekusest on keeleõpe. Tänu masinõppele suudab AI mitte ainult tõlkida keeli, vaid ka mõista konteksti ja nüansse. Näiteks aitab tehisintellekt meditsiinitöötajatel tõlkida patsientide küsimusi erinevatesse keeltesse, vähendades sellega tavapäraselt tõlkimisele kuluvat aega ja ressursse.

AI pole vaid keelekunstnik, vaid abiline ka teaduses, sest ta suudab analüüsida suuri andmehulki. Nii saavad meteoroloogid paremini mõista ja ennustada ilmastikuolusid, mis omakorda aitab ühiskonnal valmistuda äärmuslikeks olukordadeks, nagu tormid või üleujutused. Samuti on AI võimeline looma realistlikke pilte ainult tekstikirjelduste põhjal (text-to-image) ja vastupidi, olemasolevat fotot sõnadega kirjeldama (image-to-text).

Nutikas lisafunktsioon telefonis

Nüüd aga on tehisintellekt jõudnud otse meie taskutesse osana nutitelefonide funktsionaalsustest. See tähendab, et igapäevased kaaslased on saanud juurde võime mõista inimeste soove ja vajadusi ning reageerida neile kiiremini ja targemalt kui kunagi varem.