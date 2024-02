KALKULAATOR | Kuidas saaksid Eesti palgaga hakkama Euroopa odavaimas ja kalleimas linnas?

Palga suurus sõltub palju sellest, millised on kulutused, mis sind ees ootavad. Kui sul on uhke maja ja maksad selle eest pangale iga kuu üle tuhande euro ning ülbe liisingautogi hoovis, siis vajad teatud sissetulekut. Kui oled lihtsam inimene, siis on latt madalamal. Kuid üldiselt on meil siiski kombeks olla oma töötasu suhtes rahulolematu.