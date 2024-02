Prismas on iseteeninduspultide juures nii eesti kui vene keeles kiri, et ostutšekki pole enam vaja. „Vene keele asemel tunduks palju kohasem kasutada eesti- ja inglise keelt,“ märkis lugeja.

Prisma turundus- ja kommunikatsioonidirektor Liina Pärlin sõnas, et tegemist on eestikeelse sildi tõlkega. „Me teeme vajaduspõhiselt silte kahes keeles, et kõik meie külastajad saaksid juhistest aru. Siia kuuluvad ka näiteks ukrainlased, kes ei oska kõik eesti keelt,“ selgitas Pärlin.