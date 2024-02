Saunum väidab, et ei olnud Viimsi spaa tulekahjus süüdi: tulekahju peamine põhjus ei olnud keris

Saunumi esindajateks on Soraineni vandeadvokaadid Marcus Niin ja Allar Jõks. „Meie kokkuvõtte on, et Saunum ega selle keris ei ole kahju tekkimises süüdi ning ei vastuta selle eest,“ ütles Niin. Ta lisas, et tulekahju peamine põhjus ei olnud keris.