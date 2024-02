EBRD panustab Eesti energiainvesteeringutesse

„Meie majanduses hetkel kõige paremad ajad pole. Majanduse ergutamiseks suuname sel aastal riigi poolt 1,9 miljardit eurot. Täiendavat tuge sobivate projektide elluviimiseks saavad meie ettevõtted just sellistelt finantsinstitutsioonidelt nagu EBRD ja pank on valmis ka sobivaid projekte rahastama. Abi ja nõu saab selleks panga kohalikult esindajalt Tallinnas,“ sõnas rahandusminister Mart Võrklaev.

Üheks prioriteediks on EBRD jaoks Võrklaeva sõnul just energeetika eesotsas taastuvenergeetikaga ja koostööd tehakse mitmete Eesti ettevõtetega nii tootmise kui ühenduste parandamiseks. „See on ka riigina meie jaoks prioriteediks. Mida kiiremini saame vajalikud investeeringud tehtud, seda mitmekesisem on meie energiasektor. See tagab meile varustuskindluse ja aitab paremini toime tulla erinevate turušokkidega.“

Panga investeeringutest vähemalt 60 protsenti peab igas riigis olema tehtud erasektorisse. Eestis on EBRD investeerinud 110 projekti 935 miljonit eurot.

EBRD on sõja algusest saadik aktiivselt toimetanud ka Ukrainas, toetades sealsed võtmetähtsusega reforme. „Ka meie ettevõtted osalevad Ukraina ülesehitustöödes. Pank on ette valmistamas mitmeid meetmeid, et soodustada kaubavahetust Ukrainaga või sealseid investeeringuid, võimaldades riske maandada näiteks erikindlustuse läbi,“ selgitas rahandusminister.

Selleks et pank suudaks Ukraina ülesehitustöösse jätkuvalt tugevalt panustada, on kokku lepitud 4-miljardine kapitalisuurendus. Eesti panus sellesse on 4 miljonit eurot. Kapitali suurendamine vajab Riigikogu heakskiitu.