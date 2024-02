Elering ja tema partnerid töötavad palehigis. EstLink 2 tahtlik väline vigastamise ei ole tõenäoline

„Arvestades seda, et EstLink 2 on kompleksne ja unikaalne kaabel ning tegemist on spetsiifilise rikkega, on vea otsimine ajamahukas ja nõuab erinevate meetodite kasutamist,“ selgitas EstLinkide üksuse juht Reigo Haug. „Spetsialistid on vea otsinguid läbi viinud kogu nädala jooksul hiliste öötundideni välja. Oleme iga päevaga rikkekohale aina lähemale jõudnud“ lisas ta.