Vennad Villigud müüsid mullu miljonite eest Bolti osakuid

Täpsemalt on Boltis vähendanud osalust Markus Villigu ettevõte Mordor Management OÜ ja Martin Villigu ettevõtte Zero Media OÜ. Lisaks on müügiga ühinenud Bolti kaasasutaja ja tehnoloogiajuht Oliver Leisalu, kellel on Boltis osalus Grest Technologies OÜ kaudu. Osakute müügist hoolimata kuulub kolmele asutajale endiselt umbes 30,4% ettevõttest.