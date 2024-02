Praegu on Eesti ja Soome Prismad ainsad, kes müüvad omamärgi Rainbow’ tooteid. Taani, Rootsi ja Norra poodides on needsamad tooted Coopi kaubamärgi all. Prisma Eesti maajuhi Teemu Kilpiä sõnul arendatakse uuendusega omamärgitoodete portfelli ja see on osa tuleviku planeerimisest.