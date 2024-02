FOTOD | Eesti tehnoloogiasektori koorekiht. Kes võitsid auhindu ja kes sai neid koguni kaks?

Eesti Asutajate Seltsi vastvalitud president Allan Martinson sõnas, et kuigi ajakirjandusest võib jääda mulje, et Eesti iduettevõtlusel läheb kehvasti, oli 2023. aasta nende parim aasta. „Me jätkasime kasvu, samal ajal kui muu majandus kahanes ja ettevõtted tegid suurt tööd efektiivsuse parandamisel ja kasumisse jõudmisel. Vastupidiselt ootustele sulges uksed vaid paar idufirmat ning palju rohkem asutati uusi. Enamik Startup Awards auhinna nominente on n-ö uue põlvkonna ettevõtted, millest avalikkus on veel vähe kuulnud. See tõestab taas vana reeglit, et iduettevõtlus ei peatu kunagi ja saab raskematel aegadel pigem hoogu juurde. Iduettevõtjad näevad võimalusi seal, kus teised näevad probleeme! Me usume, et 2024 tuleb uus rekordaasta,“ sõnas Martinson.