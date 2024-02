Delfi Ärilehele ütles Teller, et eelmisel aastal tempo langes ning palju tuli teha tööd portfellis juba olevate ettevõtetega. Neid on „limonaadiletil“ kokku 40. Mida ootab Teller sellelt aastalt ning milline kahetsus on tal seoses meie tehnoloogiasektori au ja uhkuse Wise’iga? Vaata videost.