16 Eesti idufirmat loovad Jaapanis jätkusuutliku tulevikku

Tartu ja Kobe linna vaheline koostöö on inspireeriv tõuge Eesti-Jaapani ärisuhetele ning ergutab mõlema riigi ettevõtmisi. Tartu esindajad on ka sündmusel kohapeal esindatud ning tutvustavad Kobes seniseid tegevusi innovatsioonis. „Tartu kui Eesti innovatsiooni edendaja eesmärk, on leida uusi koostöövõimalusi. Kobe linnal on tehnoloogiaettevõtete edu toetamisel tugev kogemus, Eesti on jällegi silmapaistev noorte idufirmade eduga. Meil on kindlasti kokkupuutepunkte ja huvisid, mida arutada,“ leiab Roomer Tarajev (Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakond).